Agi.it - In 30 rischiano il processo per i saluti romani a Acca Larentia

Leggi su Agi.it

AGI - I pm di Roma hanno chiuso le indagini - atto che, di norma, anticipa la richiesta di-, in relazione al saluto romano effettuato il 7 gennaio scorso da una trentina di partecipanti, tutti di CasaPound, alla commemorazione pernel quartiere tuscolano a Roma. Nell'indagine, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si contesta la violazione di legge Mancino e Scelba. Le indagini del procedimento sono state affidate alla Digos della Questura di Roma e ai carabinieri del Nucleo Investigativo. All'individuazione degli autori si è arrivati grazie all'analisi di alcuni video. L'atto di chiusura delle indagini arriva alcuni mesi dopo la decisione delle sezioni unite della Cassazione che è intervenuta sulla questione del saluto romano. In particolare la Suprema corte afferma che per valutare se il gesto implichi reato vanno considerati "il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l'immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti" idonea "al pericolo di emulazione".