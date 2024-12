Ilgiorno.it - Il pestaggio in carcere a Monza, l’ex direttrice: “Sberle e calci al detenuto”

, 18 dicembre 2024 – “È stato un evento estremamente doloroso, tanto che l’ho rimosso e alcune immagini del video mi sono tornate in mente solo dopo. Quello che ricordo è una reazione scomposta, un comportamento incongruo per un’azione di contenimento di un”.deldiMaria Pitaniello è tornata ieri al Tribunale diper il controesame della difesa degli imputati al processo che vede 4 uomini e 1 donna, allora comandante di reparto facente funzioni, della polizia penitenziaria accusati a vario titolo di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia per avere picchiato nell’agosto 2019 Umberto Manfredi, 52enne, ex collaboratore di giustizia, mentre si trovava all’interno della casa circondariale monzese.