Panorama.it - Il Caso Kirillov: gli arresti, l’intelligence ucraina nel mirino e le accuse agli anglosassoni

Leggi su Panorama.it

Clamorosi sviluppi neldel tenente generale Igor, capo delle truppe russe di protezione nucleare, biologica e chimica (NBC), ucciso ieri a Mosca in un’esplosione causata dalla detonazione di un ordigno artigianale. L’omicidio, rivendicato dai servizi segreti ucraini, ha scatenato un vespaio die reazioni su scala globale.Nel primo pomeriggio, poche ore dopo l’attentato, il Servizio Federale per la Sicurezza (FSB) russo ha annunciato l’arresto di due sospetti, pubblicando un video dell’interrogatorio di uno di loro. Nel filmato si vede un uomo ammanettato, un cittadino uzbeko di 29 anni, che ammette di aver agito per conto dei servizi segreti ucraini. Secondo le sue dichiarazioni, riportate da Adnkronos, l’attacco era stato pianificato nei minimi dettper mesi. Gli erano stati promessi 100.