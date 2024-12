Ilrestodelcarlino.it - Correggio, i cent'anni del carabiniere Rocco Presterà

(Reggio Emilia), 18 dicembre 2024 – Nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri disi è svolta una festa particolare, per idi, appuntato dei carabinieri in pensione, attorno al quale si sono riuniti non solo i familiari ma anche le autorità locali con il sindaco Fabio Testi, il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Orlando Hiromi Narducci, i comandi locali dei carabinieri, oltre al presidente dell’Associazione carabinieri, Alessandro Vezzani. Il neoenario è nato il 17 dicembre 1924 in Calabria, poi il corso di formazione alla scuola allievi di Bari, per prestare servizio a bologna, Modena e Montefiorino. Ha poi preso servizio a, dove ha svolto l’ultima parte della sua carriera. Per un infortunio si è ritrovato riformato nel 1968.