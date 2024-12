Unione europea via libera a un regime di aiuti da 97 miliardi all’Italia per l’energia rinnovabile

Lettera43.it - Unione europea, via libera a un regime di aiuti da 9,7 miliardi all’Italia per l’energia rinnovabile

La Commissioneha dato il viaa undidi Stato italiano stimato in 9,7di euro per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il piano mira a promuovere la transizione energetica attraverso la costruzione di nuovi impianti eolici onshore, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione. Si prevede che questi impianti, operativi entro 36 mesi dalla concessione dell’aiuto, aggiungeranno 17,65 GW di capacitàalla rete energetica italiana.La Vicepresidente esecutiva della Commissione Teresa Ribero (Imagoeconomica).Teresa Ribeira: «La misura ridurrà la dipendenza italiana da combustibili fossili russi»«Con la decisione di oggi l’Italia sarà in grado di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire da varie tecnologie, come l’eolico onshore, il solare fotovoltaico o l’idroelettrico», ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione.