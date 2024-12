Unlimitednews.it - Stellantis presenta il Piano Italia al Governo “Tutti gli stabilimenti rimarranno attivi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il treno della storia non si ferma due volte. Il tempo è venuto per noi,, di fare squadra con l’per affrontare le sfide esistenziali che affrontiamo e sottovalutate da alcuni in Europa. Lo farò direttamente, concretamente. Odio le promesse non mantenute e non voglio essere smentito dai fatti. Quindi ci metto la faccia”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, Jean Philippe Imparato, responsabile europeo di, in apertura del tavolo in corso al Mimit.“glini: e già dal 2026 la capacità produttiva crescerà grazie ai nuovi modelli”, ha sottolineato Imparato.Nello stabilimento di Pomigliano d’Arco “l’attuale Pandina arriverà al 2030, ci sarà una Pandina di nuova generazione e installeremo la nuova piattaforma Stla Small, dal 2028, su cui è previsto di produrre almeno 2 nuovi modelli compatti”, ha riferito il manager.