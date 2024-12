Lettera43.it - Sanremo 2025, i Big saranno 31: arriva una coppia

Prima grande sorpresa per il Festival di. Carlo Conti ha infatti annunciato l’ingresso di un nuovo Big in gara, portando il totale a 31. «Domani sveleremo il 31esimo», ha sottolineato il direttore artistico e conduttore della manifestazione durante la conferenza stampa per la finale di Sarà, il talent che sceglierà le Nuove Proposte. «Anzi, è unache in extremis mi ha presentato un brano fantastico». Durante l’ultimo atto del talent per i Giovani, in onda mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai 1 con la co-conduzione di Alessandro Cattelan, farà sfilare tutti i Big in gara all’Ariston, che riveleranno anche il titolo delle loro canzoni. «Abbiamo fatto i calcoli», ha ironizzato Conti. «Altrimenti il Festival finiva troppo presto».Il conduttore Carlo Conti (Imagoeconomica).