Il concerto di Natale di fondazione foresta al verdi, sul palco il coro "note innate"

Il 18 dicembre alle 20.45 evento solidale, si raccolgono fondi per l’Onlus che dal 2007 è impegnata in progetti sociali e prevenzione andrologicaè tempo di solidarietà e si conferma anche quest’anno l’impegno dinei confronti dei più deboli. Il 18 dicembre alle 20.45 presso il Teatrodi Padova è programmato un evento solidale, si raccolgono fondi per l’Onlus che dal 2007 è impegnata in progetti sociali e prevenzione andrologica. L’evento è molto atteso, i biglietti sono stati venduti tutti in meno di un giorno.ETS è una ONLUS padovana nata dalla forte volontà del gruppo guidato dal professor Carloper la prevenzione delle patologie correlate al sistema endocrino e riproduttivo. Tra gli scopi principali dellac’è lo sviluppo di progetti sociali e di prevenzione andrologica che si pongono come obiettivo la realizzazione di eventi che abbiano impatto significativo in contesti educativi e istituzionali.