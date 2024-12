Nerdpool.it - Ecco il teaser della terza stagione di The White Lotus

Dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW! Milano, 16 dicembre 2024. Riaprono le porte i paradisiaci resort di una delle serie più premiate e apprezzate dal pubblico e dalla critica. Dopo le esotiche Hawaii e l’affascinante Sicilia, ladi THE, la premiatissima serie HBO e Sky Exclusive creata da Mike, di cui oggi viene rilasciato ilufficiale, è ambientata nella magnifica, assolata Thailandia. Girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok questo nuovo capitolo che seguirà le avventure di un originale gruppo di vacanzieri, sarà disponibile dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Protagonisti: Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.