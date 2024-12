Lanazione.it - Cena natalizia delle Aquile. Sotto l’albero... gli stipendi

Questa sera dirigenti, tecnici e giocatori aquilotti si ritroveranno nell’area hospitality del ‘Picco’ per la tradizionale. Sarà l’occasione per scambiare gli auguri per il Natale, ma anche per compattare ulteriormente le forze in vista del rush finale che precede la sosta di gennaio. Non ci saranno il presidente Philip Platek e il patron Robert, quest’ultimo assente da Spezia da maggio 2023. Al di là dei ventilati propositi di cessione del club da parte della proprietà americana, che resterebbero tali nonostante le possibilità concrete di promozione in Serie A, vi è la certezza del regolare pagamento deglianche per questo mese. Una bella notizia, al pari dell’intoccabilità della squadra nel mercato di gennaio, sia in entrata (si vociferava di Falletti) che in uscita (Bertola, se non rinnoverà, verrà ceduto ma resterà fino al termine del campionato).