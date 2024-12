Ilnapolista.it - Volandri: «Sinner vuole pochi consigli, Musetti ha bisogno di tante tante parole». Ma va?

Leggi su Ilnapolista.it

Filippoha vinto due Coppe Davis, di fila. Roba da festeggiare facendo il giro di campo per dare il cinque al pubblico, come quando fece fuori Federer al Foro Italico nel 2007 (anche se lo svizzero era molto bendisposto a lasciare Roma il prima possibile). “Ricordo bene quel giorno, ma allora non potevo immaginare come sarebbe andata. Quando smisi di giocare nel 2016, Angelo Binaghi mi chiese che cosa volevo fare da grande. Io risposi che non mi sarebbe dispiaciuto, quando Corrado Barazzutti avesse lasciato l’incarico, di fare il capitano della squadra di Davis”, racconta a Chi (ripreso da Dagospia).“Lui mi rispose che era prematuro, ma mi propose di seguire il settore tecnico maschile, che doveva essere ristrutturato. Si trattava di un incarico più manageriale che tecnico, ma alla fine accettai.