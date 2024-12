VIDEO | Fan lasciati a temperature di -65 C prima dell’inizio di Saturday Night’s Main Event

Zonawrestling.net - VIDEO: Fan lasciati a temperature di -6,5 °C prima dell’inizio di Saturday Night’s Main Event

In occasione dial Nassau Veterans Memorial Coliseum i fan si sono infuriatiancora di poter vedere l’o, dato che le porte dell’impianto sono rimaste chiuse ben oltre l’orario di apertura previsto (18.00). L’imprevistoLa compagnia era ancora impegnata con le prove mentre le lancette scandivano l’orario di inizio. Questo ha lasciato centinaia di fan, molti dei quali vestiti con il loro indumento preferito WWE, bloccati all’esterno con un clima di -6,5 °C, scatenando frustrazione e rabbia tra la folla. I social media sono esplosi mentre i partecipanti documentavano il loro gelido travaglio. Tanti i sostenitori che si sono lamentati e hanno documentato come questo: It’s 20 degrees on Long Island and Doors STILL haven’t opened. Fans are chanting “Let us in!” #SNME pic.