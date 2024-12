Quotidiano.net - Malena si ritira: “Mi sono pentita del porno, smetto”

, la celebre attrice hard italiana, ha annunciato il suo ritiro dal mondo deldopo aver recitato in 39 film. Nata Filomena Mastromarino nel 1983 a Noci, in Puglia, ha iniziato la sua carriera nel settore dei film per adulti nel 2016, dopo essere stata scoperta da Rocco Siffredi. La sua ascesa è stata rapida: ha guadagnato notorietà anche grazie alla partecipazione a reality show come "L'Isola dei Famosi", dove ha attirato l'attenzione per i suoi flirt e la sua personalità vivace.ha sempre sostenuto di voler vivere liberamente la sua sessualità e ha parlato apertamente delle sue esperienze nel settore, rivelando che i suoi guadagni provenivano più da eventi e apparizioni televisive che dai film stessi. Tuttavia, recentemente ha dichiarato di essersidella sua scelta di lavorare nel, affermando che la pressione e le critiche ricevute l'hanno portata a riflettere profondamente sulla sua vita e sulla sua carriera.