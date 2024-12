Ilfattoquotidiano.it - Il sangue di San Gennaro non si è sciolto: il miracolo del 16 dicembre non si è ancora verificato. Che cosa rappresenta e quali sono i precedenti

Ildi Sannon si è. Davanti a una folla di fedeli, dunque, non si è ripetuto il tradizionale prodigio della liquefazione delle reliquie del santo patrono di Napoli. Illaico si sarebbe dovuto verificare oggi, 16, terza e ultima finestra annuale in cui si celebra il rito, che quest’anno anticipa anche il Giubileo 2025.La mancata liquefazione delè da sempre percepita dal popolo napoletano come segno di sventure e cattivi presagi. Ed è per questo motivo un evento molto seguito da tutti i cittadini napoletani. Quando monsignor Vincenzo De Gregorio ha iniziato il rito liturgico con l’esposizione delle reliquie contenute nella teca di San, intorno alle 9, in molti erano già diretti verso il Duomo di Napoli. Intorno alle 10, l’Abate ha raccolto la sacra ampolla e l’ha mostrata ai presenti, ma il grumo diè rimasto fisso e solido.