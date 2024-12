Ilrestodelcarlino.it - Fabriano ribalta il match all’ultimo quarto. General Contractor, ultimi cinque minuti fatali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

70 roma 64 RISTOPRO: Pierotti 12, Gnecchi 22, Dri 4, Raucci 11, Molinaro 10; Romagnoli ne, Cantanni ne, Ottoni, Da Rin ne, Scandiuzzi 4, Carta ne, Pisano 7. All. Niccolai LUISS ROMA: Villa 7, Salvioni 8, Pugliatti 10, Fallucca 9, Cucci 5; Pasqualin 17, Rocchi 2, Bottelli 4, Ferrara 2, Graziano, Jovocic. All. Paccariè Arbitri: Manco di San Giorgio a Cremano e Del Gaudio di Massa di Somma Parziali: 19-20 31-42 54-55 70-64 La Ristoprolanell’ultimoe si conferma squadra temibilissima in casa, battendo la Luiss Roma, presentatasi a Cerreto d’Esi da seconda in classifica e come rivelazione del campionato per 70-64. La zona play-ing resta alla portata di coach Andrea Niccolai che si gode una squadra che ancora una volta si conferma insidiosa davanti al pubblico amico quanto in difficoltà, almeno fino a questo momento, lontano dal proprio campo.