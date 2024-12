Movieplayer.it - Vincenzo Malinconico 2: le anticipazioni della terza e penultima puntata, stasera su Rai 1 in prima serata

Ladi- Avvocato d'insuccesso 2, in ondasu Rai 1 alle 21:30, porterà il protagonista vicino alla risoluzione del caso di Venere, ma anche a fare i conti con una brutta sorpresa.2 torna anche questa settimana con un nuovo appuntamento. La serie tratta dai romanzi di Diego Da Silva dedicati all'avvocato salernitano va in ondasu Rai 1, in, subito dopo Affari Tuoi, con la sua, lastagione.di domenica 15 dicembre 2024 Alf fa una scoperta spaventosa quando decide di intervistare un santone a capo di una setta: lo trova ormai cadavere! L'avvocato, interessato al caso, prova a ottenere dall'amico qualche informazione in più ma si accorge che lui è stranamente reticente.