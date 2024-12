Movieplayer.it - Gli attori e le attrici migliori che hanno interpretato Babbo Natale

Da Tim Allen a Mel Gibson e Anna Kendrick: ecco gli interpretichedato vita a Santa Claus sul grande e piccolo schermo. Cappello rosso, barba bianca, cinturone e le fidate renne a trainare la mitica slitta. Quella di Hollywood perè una vera e propria ossessione. L'iconografia di un personaggio universale, spesso rivisto e rielaborato da film e serie tv, seguendo la classicità della sua figura o, a volte, stravolgendone il significato. Tanti, infatti, glie leche, nel corso degli anni,Santa Claus. Pensate, il primo interprete a vestire i panni diè stato l'inglese Leedham Bantock, in Santa Claus, pellicola in Kinemacolor del 1912! Da lì in poi, ovviamente, la lista si .