Liberoquotidiano.it - "Anna Kalinskaya e Jannik Sinner si sono sposati": clamoroso, tutta la verità su questa foto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo un autunno complicato, dopo mesi di gossip e voci sulla rottura,sembrano aver ritrovato l'armonia. Negli scorsi mesi, come detto, i rumors su una presunta crisi tra il campione italiano e la tennista russa avevano fatto discutere, soprattutto quandosi era concessa una pausa lontano dai riflettori proprio mentrebrillava tra Torino e Malaga, conquistando le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata e i duenuovamente vicini. Di recente,è volato a Miami per celebrare il 26° compleanno di. I festeggiamenti hanno segnato un momento speciale nella relazione, e i fan si interrogano su quando potrebbero rivederli insieme. Un nuovo incontro, infatti, potrebbe avvenire a Capodanno, quandofarà ritorno dalla preparazione in corso a Dubai.