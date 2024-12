Ilrestodelcarlino.it - Una statuina per il presepe donata al vescovo Regattieri

Nel corso della tradizionale messa natalizia celebrata dalmonsignor Douglasalla Confartigianato cesenate per lo staff e gli imprenditori, Confartigianato e Coldiretti territoriali hanno consegnato aluna nuovadel. Obiettivo dell’iniziativa, in corso da vari anni, è quello di aggiungere alfigure che ci parlino del presente ma anche del futuro. Quest’anno larappresenta un’artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano. "Le statuine – hanno spiegato alil gruppo di presidenza di Confartigianato (Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati) e Federico Facciani per Coldiretti - sono in distribuzione su tutto il territorio nazionale e verranno consegnate ai vescovi delle 226 Diocesi.