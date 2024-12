Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: ottimi Razzetti e Pilato, Cerasuolo fa sognare. Finali alle 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO12.37: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per questo pomeriggio17.30, a più tardi e buona giornata!12.36.e 4×100 mista mista in finale,, Viberti,e Della Corte in semifinale nei 50 rana, Deplano, Curtis e Di Pietro in semifinale nei 50 stile libero. Buono il bilancio dell’Italia nella penultima giornata di batterie a Budapest12.35: Queste leste della 4×100 mista mista: Usa, Australia, Olanda, Canada, Gbr, Russia, Spagna, Italia12.33: Si salva per un decimo l’Italia che entra in finale con l’ottavo tempo. Vincono gli Usa con 3’34?30, davanti all’Australia con 3’34?4012.26: Terzo posto per l’Italia che dovrebbe salvarsi dal VAR con il tempo di 3’37?26.