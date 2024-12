Latina, radiologo molesta e riprende le sue vittime durante le visite

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 dicembre 2024-La Squadra Mobile dinel pomeriggio del 12 dicembre 2024 ha arrestato ed accompagnato presso la locale casa circondariale, un tecnicodella ASL di, dove dovrà scontare la pena residua di anni 2 e giorni 12, per i reati di: violenza sessuale aggravata commessa in danno di più persone, pornografia minorile, esercizio abusivo di una professione ed interferenza illecita nella vita privata, così come disposto dalla sentenza definitiva emessa dalla Corte di Appello di Roma, stante la pena comminata di anni 4 e mesi 1 di reclusione, avendo già scontato la restante pena agli arresti domiciliari.La vicenda risale al dicembre del 2020, quando una ragazza si recava presso il Poliambulatorio Distretto 2 della ASL di, sito in largo Celli per sottoporsi ad un esame radiografico.