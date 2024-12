Quotidiano.net - La nuova guerra contro le democrazie: come le autocrazie minacciano l'ordine internazionale

Troppe guerre tutte insieme, troppi fronti che si aprono uno dopo l’altro senza una soluzione di continuità, troppo tutto insieme per non pensare che alla base di ogni cosa non esista, se non un unico disegno strategico, almeno una sorta di comune causa storica, che tutto lega e tutto spiega. Su questo assioma si dipana la riflessione che propone Maurizio Molinari nel suo ultimo libro Lale, così levogliono stravolgere l’(Rizzoli). Volume di estremo interesse, per il taglio insieme informatissimo e divulgativo, di facile comprensione anche ai lettori meno esperti della materia (impreziosito peraltro dalle cartine “dinamiche“, indispensabili per un saggio di geopolitica, realizzate da Laura Canali, la cartografa di Limes) perché analizza i fronti aperti in questo momento, dall’Ucraina al Medio Oriente (cui si aggiungono le fibrillazioni che proprio in queste ore arrivano dalla Corea del Sud, che Molinari ha in qualche modo anticipato), e li inquadra nella speculare crisi delleoccidentali, il vero nodo sul quale tutto si sta avviluppando.