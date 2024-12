Ilgiorno.it - Dipendenti della casa di riposo Il Ronco in agitazione contro il nuovo contratto Korian

Acque agitate alladi"Il" -di Centro Valle Intelvi dove ihanno proclamato lo stato die chiedono l’intervento del prefettola decisione dell’azienda di modificare ildi lavoro attualmente in vigore con uno peggiorativo, almeno secondo le parti sociali. "anziché continuare ad avvalersi delCcnl Uneba, per altro in fase di rinnovo, vuole applicare il Ccnl Aiop Rsa che è molto peggiorativo - spiegano Stefania Macrì di Fp Cgil e Patrizia Bologna di Uil Fpl - Questa situazione determinerà un peggioramento delle condizioni lavorative deiin essere che perderanno gli aumenti contrattuali imminenti e attesi da ben 5 anni e avranno un trattamento peggiorativo in caso di malattia. Inoltre, si perderà il welfare contrattuale, ovvero parteretribuzione accessoria".