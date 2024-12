Donnaup.it - Abbassa il colesterolo e glicemia: lo pseudo-cereale che può anche sostituire la pasta

Leggi su Donnaup.it

ile migliora la: è la quinoa!Per secoli è stato uno degli alimenti più consumati dagli Incas, ma oggi la conoscono in tutto il mondo: è la quinoa! È giustamente conosciuta, perché vanta un sacco di nutrienti preziosi per la salute.Tra l’altro è una delle alternative più pratiche e salutari per le persone celiache, dato che non contiene glutine. La si può inserire nella propria dieta in molti modi diversi, regalando comunque un gusto davvero piacevole e un poco esotico a piatti come insalate e zuppe, maa dolci e torte.ile migliora la: è la quinoa!Secondo quanto ci dice il Journal of the Science of Food and Agriculture, la quinoa si può considerare come un “alimento funzionale”, ovvero un alimento che può aiutare a diminuire il rischio di alcune malattie.