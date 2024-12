Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 | super oro azzurro nella 4×50 mista

Leggi su Sportface.it

L’Italia apre nel migliore dei modi la quarta sessione di finali aiindi. Arriva la medaglia d’oro. Il quartetto composto da Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis sfrutta l’assenza degli Stati Uniti e batte Canada (Kharun-Kisil-Wilm-Harvey in 1’28”60) e Polonia (Ludiwiczak-Sieradzki-Fiedkiewicz-Wasick bronzo in 1’28”80). 1’28”50 il tempo dell’Italia, che parte leggermente indietro tra Deplano e Miressi, ma risale con Di Pietro e completa la rimonta con una grandissima ultimadi Curtis, che passa Harvey e regala il primo oro della spedizione azzurra in terra magiara. Quarto posto per gli Atleti Neutrali (Russia e Bielorussia con Kornev-Shevliakov-Surkova-Trofimova) in 1’28”95 e quinta posizione per l’Olanda (Korstanje-Verhoeven-de Waard-Van Wijk), più staccata in 1’29”86.