Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: 4×50 sl mista in finale con il miglior tempo! Stefanì e Busa avanti nei 100 farfalla

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA10.46. Ai 500 Italia, Cina, Canada10.45: A metà gara Italia, Cina, Canada, bene Frigo, con 1’42?86, ora Dalla Costa10.45. Ai 300 Italia, Cina, Canada10.44. Ai 200 Italia, 1’42?95 per Megli, Cina, Canada10.43: Ai 100 Giappone, Italia, Cina10.41: Tra poco la prima delle due batterie della staffetta 4×200 stile libero con l’Italia che dà la caccia ad unapiù che abbordabile con Megli, Frigo, Dalla Costa, Ragaini10.40: Questi i qualificati per le semifinali dei 100: Kharun, Grousset, Ponti, Kos, Ramadan, Temple, Rose, Miknakov,, Shevliakov, Bucher, Le Clois, Secchi, Yasue,, Teong10.39: Il canadese con 49?17 vince l’ultima batteria, secondo Ponti con 49?37.