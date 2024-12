Il Visitatore di Schmitt diretto da Branchetti in scena a Roma Il regista | Mondo inumano? Colpa dell’uomo

Leggi su Ildenaro.it

di Emilia FilocamoUn dialogo tra il grande e controverso Freud e una figura misteriosa che potrebbe forse essere Dio, l’inquietudine e l’incertezza, la sorpresa di doversi confrontare proprio con l’entità di cui si è negata l’esistenza in uno strano, imprevedibile contrappasso. Le paure più comuni che tormentano l’animo umano affiorano, dall’egoismo alla solitudine, il tutto condensato in un unico atto incalzante che ha sfumature inquietanti, commoventi e a tratti anche divertenti.Si può riassumere così “Il” di Eric Emmanuel, piéce teatrale in tournée da ottobre ma che il 10 ed 11 gennaio approderà aal Teatro di Villa Lazzaroni. Prodotto da Antonio Nardelli, con la regia appunto di Francesco, vede protagonisti Lorenzo Flaherty con Nicola Adobati, Andrea Vincenzo Verde e Maria Grazia Ciarlone, musiche di Pino Cangialosi, costumi sempre di Francescoed organizzazione di Lavinia Verrengia.