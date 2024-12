Ilgiorno.it - Farfalle della ritmica, Emanuela Maccarani in Tribunale per l'udienza. L’ex ginnasta Anna Basta: no all’archiviazione

Monza, 13 dicembre 2024 - La direttrice tecnica dell'Accademia internazionale di Desio in Brianza delleginnasticaquesta mattina è arrivata aldi Monza per l'di discussione davanti alla giudice per le udienze preliminari deldi Monza Angela Colella dell'opposizionerichiesta di archiviazione presentata dalla Procura monzese dell'inchiesta sui presunti maltrattamenti alle atlete. A presentare denunciache racconta di presunti abusi psicologici durante gli allenamenti. Gli avvocati Giovanni Battista Frisoli e Vipsania Andreicich, legali die di un'altra, Nina Corradini, hanno chiesto anche la revisione del processo sportivo che si è concluso con l'ammonizione. A sostegnoloro richiesta, i legali evidenziano anche presunte connivenze tra allenatrice, procura sportiva e vertici di Federazione ginnastica italiana che emergerebbero dalle intercettazioni telefoniche contenute negli atti di indagini coordinate dalle pm monzesi Cinzia Citterio e Manuela Massenz.