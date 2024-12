Ilnapolista.it - Campionato Juniores, il Montignoso punito con 45 anni di squalifica per illecito sportivo

Dopo mesi di indagini, raccolta di messaggi WhatsApp e di vocali, e tutta una serie di interrogatori in decine di pagine è arrivata unaper un totale di 44e mezzo e oltre a duemila euro di ammenda e una penalizzazione di 8 punti alla squadradel. Sono pene pesantissime quelle inflitte dal Tribunale Federale a diversi membri della società, divise fra il presidente Vitacca, il dirigente Ambrosini, un allenatore, Mori, e ben dieci calciatori dell’Under-19.I fatti in questione sono avvenuti nelle battute finale delprovinciale di Massa Carrara per la precisione alla partita tra ile la Lunigiana Pontremolese. Ilall’intervallo è avanti 1-0, ma finisce perdere 4-1. La Lunigiana Pontremolese supera la Massese, tecnicamente il terzo incomodo di questa vicenda.