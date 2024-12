Ilfattoquotidiano.it - “Un ritorno politico di proporzioni storiche”: Donald Trump è (di nuovo) la persona dell’anno secondo Time

è la2024la rivista americana. Non è la prima volta per il presidente eletto degli Stati Uniti che era già stato scelto comedanel 2016, quando aveva vinto le elezioni presidenziali sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton. Quest’anno,ha premiato“per aver organizzato undi”. La sua rinascita politica non ha eguali nella storia americana”, scrive ilspiegando le motivazioni della sua scelta, aggiungendo che “alla vigilia della sua seconda presidenza tutti noi, dai suoi sostenitori più fanatici ai suoi critici più accaniti, viviamo nell’era di”. Il magazine ricorda che “da 97 anni i redattori discelgono ‘la’, ovvero ”l’individuo che, nel bene e nel male, ha fatto di più per plasmare il mondo e i titoli dei giornali negli ultimi 12 mesi.