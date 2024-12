Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Damjanovic sblocca la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Bonansea blocca ancora una volta al momento del dribbling.27? Cambio di gioco sballato di Caruso.25? Lungo possesso palla del.23? Bonansea fermata prima dell’ingresso in area di rigore.21? Gol diche approfitta di una mischia a seguito di una traversa,1-0.19? Spinge ora seriamente il.17? Grande chiusura di Lenzini su un pallone filtrante.15? Temperature molto fredde in Germania, squadre che devono ancora dare il meglio.molto tattica.13?che si difende con ordine.11? Lungo possesso palla del, accenno di pressione dei bianconeri.9? Ritmi molto lenti di, ancora poche occasioni da gol.7? Cross di Boattin che non trova compagne in area di rigore.