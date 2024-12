Ilnapolista.it - La popolarità del balletto di Trump come esultanza segna la fine dell’era dell’attivismo sportivo (New York Times)

LaDance, ilcaricaturale del presidente eletto americano diventato un meme mondiale, s’è tradotto – anche – in un simbolo dello svilimento politico dello sport e degli sportivi. Lo scrive il New. Per capirci, parliamo dell’ultimadi Pulisic, e di moltissimi altri campioni americani.“I gesti goffi dei politici – scrive il Nyt – raramente si riversano sui campi, ma questa volta si è creato uno strano tipo di armonia:, dopotutto, ha perfezionato in politica esattamente il tipo di teatralità gongolante che ci aspettiamo dagli atleti dopo quasi ogni giocata positiva. La danza diè diventata un fenomeno nel mondo dello sport. A volte suggerisce un clamoroso sostegno astesso“, a volte no.Il“è stato citatoprova della natura generalmente strana ed eccitabile di, o forseun segno delle sue facoltà mentali in declino.