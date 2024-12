Agi.it - Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito

AGI - È statoa Roma ilche sarà operativo a partire dalla mattina del 24 dicembre, in concomitanza con l'aperturaa Porta Santa che dà l'avvio all'anno Giubilare. "Per il Giubileo si aggiungeranno circa 39 milioni di anime e questa è la zona più esposta di Roma per la vicinanza al Vaticano", ha sottolineato il presidente Rocca. A tagliare il nastro la dottoressa Maria Paola Saggese, primario del, alla presenza del Presidentea Regione Lazio, Francesco Rocca e del Commissario Straordinario Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle. All'inaugurazione ha partecipato anche Padre Agnello Stoia, parrocoa Basilica di San Pietro in Vaticano, che ha benedetto la nuova struttura.