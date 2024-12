Ilgiorno.it - Giovane mamma investita a Milano, il disperato tentativo di Rocio di bloccare il tir. L’autista arrestato: “Non me ne sono accorto”

, 12 dicembre 2024 – Emergono nuovi dettagli sulla tragica morte diEspinoza Romero, ladi 34 anni travolta e uccisa da un tir a, mentre si trovava insieme ai suoi figli (due gemelli di meno di due anni) e alla madre. Secondo quanto emerso lamadre avrebbe alzato le mani e sbracciato, neldi fermare l'autista che, poi, l'hae trascinata per 13 metri. Incidente a, la città si solleva per lamorta: “Ora blocco totale del traffico” A metterlo a verbale un testimone oculare, come emerge dagli accertamenti della Polizia locale e della pm Paola Biondolillo che ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga per Francesco Monteleone. Il 24enne avrebbe detto: "Non me ne".