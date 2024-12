Ilnapolista.it - Stella Pende: «Tardelli dice che nostro figlio Nicola, ha preso i piedi della madre e il cervello del padre»

Leggi su Ilnapolista.it

La Verità intervista oggi, la giornalista d’inchiesta che ha ideato e conduce “Confessione reporter”. Per chi non lo sapesse, ildi suo figlio è Marco. La giornalista e il calciatore.«Marco è una mia gamba. Non è che gli voglio bene perché ho avuto un figlio da lui. Io gli voglio proprio bene. È una delle persone più pure che conosca. Sa qual è la sua battuta preferita?».Quale?«Marcochefiglio, Nicola, che ha 33 anni, hadel. Capito?» .Tra le tante inchiesta che ha condotto, anche grandi intervisteSahara, ha intervistato, per Panorama , Muammar Gheddafi, chiedendogli del destino del conflitto israelo-palestinese.«“Finirà mai il conflitto?” gli domandai. Lui: “Certo che finirà. Ma con la fine del mondo”.