Sanremo Giovani 2024, i sei artisti che accedono alla finale

Ecco i seichedi, tre di loro andranno all’AristonIn seconda serata su Rai2 è andata in onda la semidi, condotta da Alessandro Cattelan. 12 gliche si sono esibiti e sei di loro hanno staccato il pass per ladi mercoledì 18 dicembre, in prima serata su Rai1, da cui usciranno i trein gara tra le Nuove Proposte del Festival 2025. Tra questi si aggiungerà il vincitore della sfida che vedrà di fronte Maria Tomba ed Etra, scelti dselezione di Area– Le sfide della semi(in grassetto i vincitori)Grelmos con Flashback vs Settembre con VertebreVale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore vs Arianna Rozzo con J’adoreTancredi con Standing ovation vs Alex Wyse con RockstarMew con Oh my god vs Questo e quello con Bella, b!Angelica Bove con La nostra malinconia vs Mazzariello con Amarsi per lavoroSelmi con Forse per sempre vs Bosnia con Vengo dal sudGuarda le nostre video interviste ai protagonisti