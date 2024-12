Scuolalink.it - Rapporto PIAAC OCSE, competenze degli adulti in Italia: quadro sconfortante

L’ultima edizione deldell’evidenzia unpreoccupante per lein. Il Paese si colloca tra gli ultimi posti a livello mondiale in alfabetizzazione, abilità matematiche e risoluzione dei problemi, con un progresso minimo rispetto all’indagine di dieci anni fa. Finlandia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia guidano la classifica, mentre l’rimane indietro, sestultima per comprensione del testo, quartultima in matematica e terzultima nella risoluzione dei problemi.in: parecchie difficoltà nella comprensione dei testi Sul fronte dell’alfabetizzazione (literacy), il 35%ni si ferma al livello 1 o inferiore, rispetto a una mediadel 26%. Questo significa che molti riescono a comprendere solo testi brevi e semplici, ma faticano a collegare concetti più complessi o interpretare testi articolati.