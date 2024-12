Lettera43.it - Trasnova, proroga di 12 mesi del contratto con Stellantis: revocati 97 licenziamenti

Accordo raggiunto al tavolo del Mimit:si è impegnata alladeldi fornitura per un anno con, che ha quindi revocato gli annunciatidi 97 dipendenti. L’intesa, riferiscono Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic e Aqcfr, riguarda anche le aziende di subappalto Logitech, Teknoservice e Csa per cui viene garantita la prosecuzione dell’attività in totale per circa 300 lavoratori.Protesta all’esterno del Mimit (Getty Images).I sindacati: «Grande attenzione al prossimo tavolo ministeriale del 17 dicembre»nei prossimi 12dovrà trovare comunque una soluzione per i propri lavoratori diversificando le attività e utilizzando gli strumenti di legge previsti dalle situazioni di crisi. «Il tempo conquistato dovrà essere utile per trovare soluzioni strutturali pere per l’intero settore, adottando le giuste politiche industriali.