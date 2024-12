Ilfattoquotidiano.it - “Sto morendo, sto tremando”: Roberta scoppia in lacrime ad Affari Tuoi, ma Stefano De Martino la abbraccia e la consola. Ecco cos’è successo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un momento di tenerezza ed empatia durante l’ultima puntata di. In preda a un attimo di sconforto, è, pacchista del Piemonte, ad essereta dal conduttoreDe, che lae la rassicura nel pieno di un momento decisivo della gara.Originaria di Orbassano, in provincia di Torino,è stata accompagnata dalla sorella, Ilaria, e ha giocato con il pacco numero uno. “Cosa fai nella vita?”, le chiede il conduttore per presentarla meglio al pubblico di casa. E dopo un attimo di esitazione, è di nuovo Dea prendere la parola: “Che è? Non mi svenire! Ti ho vista un attimo.“, ma la concorrente lo tranquillizza: “Sono addetta ai servizi di pulizia”, spiega, poi aggiunge di avere due figlie, Chloe e Rebecca, e tre sorelle, tra cui Ilaria, che è lì con lei in quel momento: “Sono in cerca di un impiego, mi piacerebbe fare la babysitter, sono brava con i bimbi”, aggiunge Ilaria.