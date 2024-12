Ilgiorno.it - Musica d’autore e Spiriti Guida. L’indie-rock di Cristina Donà

Una delle maggiori cantautrici italiane, un’artista che dagli anni ‘90 ha saputo tessere assieme con eleganza e stile originale la, ile un tocco pop. Partita quasi come emula di PJ Harvey, diventata una delle massime esponenti delitaliano, oggi è una delle penneli più raffinate in circolazione. Arriverà venerdì sul palco del Tambourine di Seregno, che sarà protagonista insieme a Saverio Lanza dello spettacolo dal titolo ““: dalle 21.30 al circolo di via Carlo Tenca i due porteranno un concerto in cui accostano al repertorio dii pezzi di artisti che con la lorohanno nutrito e contagiato la formazione e il percorso creativo die Lanza, proprio come. Dai primi ascolti giovanili a cantautori e band tuttora di riferimento, sarà una rilettura evocativa che attingerà da Battisti come dai Bee Gees, dal melodramma di Monteverdi ai Beatles, passando per Sinead O’Connor, De Gregori, Bjork e David Bowie.