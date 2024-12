Sport.quotidiano.net - Juve, Thiago Motta: “Contro il City una bella opportunità. La visita di Elkann? Piacevole”

Torino, 10 dicembre 2024 – Per sconfiggere la pareggite acuta bisognerebbe sconfiggere il Manchesterallo Stadium.convive con le prime critiche per la sua gestione, che sarebbero state anche più accentuate se Mbangula non avesse salvato capra e cavoli al 92’ di-Bologna. I test non sono finiti, perché ora arriva in teoria una delle squadre più forti d’Europa ma attanagliata da una incredibile crisi di risultati.Guardiola, sfida tra due allenatori di proposta calcistica ma accumunati da un periodo non esaltante delle rispettive squadre. Insomma, partita delicata per entrambi.: “Una. Su.” Espulsola sua ex squadra, facendo emergere un certo nervosismo,dovrà ritrovare la calma e studiare la tattica migliore per affrontare ildi Guardiola, in una lotta molto serrata agli ottavi di finale che richiede punti importanti nelle ultime tre.