Indagine di famiglia di Gianpaolo Cugno | clip esclusiva

Leggi su Funweek.it

Il 12 Dicembre arriva al cinema ‘di’ regia di. Ispirato ad un caso di malagiustizia alla Sacco e Vanzetti realmente accaduto, il film è ambienta tra la Sicilia dei primi del Novecento e l’America.Dopo sessant’anni una lettera che era stata inviata da un piccolo paese della Sicilia, viene recapitata alla signora Maria Spada che vive in una città del Connecticut dove è emigrata nel 1948 lasciando la sua Sicilia. Ma la donna non vive più in quella casa: al suo posto c’è un anziano signore. Questi raccolta la missiva si mette alla ricerca di Maria: la donna ora vive in una lussuosa villa in ricco quartiere della città e sta per festeggiare i suoi 100 anni. A leggere la lettera sarà Nick uno dei suoi pronipoti; nella missiva scritta dall’avvocato Domenico Accaduto, viene data la notizia che sono state trovate le prove inconfutabili dell’innoceza del padre Nicolò, di nonno Sebastiano e di zio Pietro.