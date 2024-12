Sport.quotidiano.net - I guai del Manchester City: perché rischia addirittura la retrocessione

, 10 dicembre 2024 – Non è sicuramente il momento migliore per ildi Pep Guardiola, che dal mese di novembre ha collezionato appena 4 punti in campionato a fronte di una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. Anche in Champions i citizens non se la passano benissimo, come dimostra il pareggio subito in rimonta, da 3-0 a 3-3, contro il Feyenoord in casa e il brutto k.o. esterno contro lo Sporting per 4-1 lo scorso 5 novembre. Tutto questo, ha fatto precipitare gli uomini di Guardiola in classifica sia in Premier che nella massima competizione europea. Per quanto riguarda il campionato, ilsi trova al quarto posto in classifica ad una distanza siderale di 8 punti dal Liverpool, che ha anche una gara in meno, mentre nel super tabellone della nuova Champions, i citizens si trovanoal diciassettesimo posto a quota 8 punti, al pari di Juventus, PSV Eindhoven e Celtic.