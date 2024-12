Lettera43.it - Chi è Luigi Mangione, incriminato per l’omicidio del ceo di UnitedHealthcare

Leggi su Lettera43.it

, il 26enne fermato ieri pomeriggio in Pennsylvania come principale sospettato dell’assassinio dell’amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thomspon, è statoa New York per omicidio di secondo grado: lo riporta la Cnn. Oltre al reato di omicidio,è statoper quattro reati: tre per possesso di un’arma da fuoco e uno per possesso di un documento falso, aggiunge l’emittente, che cita documenti giudiziari online.è stato prelevato in un McDonald’s ad Altoona dopo che un dipendente ha allertato le autorità pensando che assomigliasse all’uomo ritratto nelle foto diffuse del dipartimento di polizia di New York. Il 26enne aveva con sé diversi documenti d’identità fraudolenti, un passaporto statunitense, un’arma da fuoco e un soppressore prodotti con la stampante 3D e «coerenti con l’arma utilizzata nel», ha detto la polizia.