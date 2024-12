Nerdpool.it - 28 Anni Dopo: il nuovo adrenalinico trailer ufficiale in italiano!

Pochissimi minuti fa, Sony Pictures Italia ha svelato ildi 28capitolo della saga in arrivo nei cinema italiani a partire dal 19 giugno 2025.Ecco il:La sinossi di 28Il regista premio Oscar® Danny Boyle e lo scrittore candidato all’Oscar® Alex Garland si riuniscono per 28, una nuova terrificante storia ambientata nel mondo creato da 28 giorni. Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è sfuggito a un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena spietata, alcuni hanno trovato il modo di sopravvivere in mezzo agli infetti. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata pesantemente difesa. Quando uno del gruppo lascia l’isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.