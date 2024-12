Rompipallone.it - Ultim’ora Serie A, il nuovo infortunio è pesantissimo: c’è la rottura del crociato, stagione finita

Ultimo aggiornamento 9 Dicembre 2024 12:49 di AlessiaNuova notizia tremenda per un giocatore inA: arriva l’ennesimadel, la sua.InA non c’è pace per questain corso. Arriva un altroe il responso è il peggiore possibile: c’è ladel.L’attaccante ha lasciato ieri, domenica 8 dicembre, il campo visibilmente dolorante e ciò che si temeva di più alla fine si è concretizzato.Empoli, tegola pesantissima: c’è ladelper PellegriCome riferito da Gianluca Di Marzio su ‘X’: “Empoli,delper Pietro Pellegri”.Empoli, tegola pesantissima: c’è ladelper Pellegri (Lapresse) – Rompipallone.it