Paolo Crepet arriva a Bergamo | conferenza-spettacolo al Donizetti

. Dopo il successo di ‘Prendetevi la luna’ nella passata stagione invernale , registrando sold out in tutte le tappe, e della stagione estiva 2024,prosegue con ladedicata al suo ultimo libro “Mordere il Cielo” da cui prende il titolo il tour.‘Inutile negarlo, girarci attorno. Viviamo tra nuove guerre, migrazioni di massa, povertà che si ammassano nelle grandi città, vecchie e nuove droghe dilagano, ansie e angosce trovano insuete espressività. Come se un’antica cicatrice interiore fosse tornata a condizionare il tempo presente.Eppure molti continuano a cercare, forse proprio perché l’eclissi della ragione coglie un’umanità sempre più smarrita. Proprio adesso che una parte del pianeta pensava di aver conosciuto benessere e allungamento della vita, mi chiedo dove siano andate a finire le nostre emozioni, perché in tanti tendono a relegarsi in una solitudine che accomuna giovani e adulti, vecchi e bambini.