Ilfattoquotidiano.it - Lo spazzacamino di “Mary Poppins” è la star del nuovo video dei Coldplay “All My Love”: “Consapevole che a 99 anni potrei andarmene da un giorno all’altro”

Dick Van Dyke, ladel film Disney “” nel ruolo delloBer, ha assunto un ruolo da protagonista nell’ultimodei“All My”, mentre si prepara a festeggiare tra pochi giorni il suo 99esimo compleanno. Girato nella sua casa sulla spiaggia di Malibu, in California, il commoventemostra Van Dyke ricordare la sua vita e riflettere sulla vecchiaia.“Sono perfettamentecheda un, ma non so perché non mi preoccupi. Non ne ho paura. Ho la sensazione che me la caverò”, dice l’attore. Il, ambientato sulle note della ballata “All My”, è stato co-diretto daWigmore e dal regista premio Oscar Spike Jonze, i cui film includono “Essere John Malkovich”, “Il ladro di orchidee” e “Nel paese delle creature selvagge”.