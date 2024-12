Oasport.it - La saggezza di Sinner: “Schumacher mi ha aiutato a capire come affrontare la vita”

In lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Jannikha rivelato particolari importanti che lo legano al mondo delle corse. Il n.1 del mondo, presente ieri ad Abu Dhabi in occasione dell’ultimo GP del campionato di F1 anche per la sua partnership commerciale con il Circus, si è goduto una giornata speciale, parlando con tutti i piloti più forti della massima categoria dell’automobilsmo, facendo un giro con la Ferrari 296 guidata da Charles Leclerc, sventolando la bandiera a scacchi e prendendo parte alla cerimonia degli Awards dei piloti di F2 e F3.Passione per la velocità che da sempre è legata a Jannik, considerando i suoi trascorsi nello sci alpino da bambino e le sue gare in gigante: “La velocità è libertà, significa conoscere i limiti, rispettare tutto e divertirsi. Anche all’inizio sugli sci cercavo di andare il più forte possibile.