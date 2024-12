Lanazione.it - Economia Benetti spiega il mondo che verrà

Sala gremita, sabato, all’Auditorium di San Caprasio, per la prima lectio magistralis dell’economista Carlo. "Figlio di Aulla" come lo hanno presentato gli organizzatori, ovvero l’associazione ’Amici di San Caprasio’, l’ Apuamater di Massa e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Lunense,è market specialist di un’affermata azienda di Milano. Con il patrocinio del Comune, rappresentato dal sindaco Roberto Valettini, la masterclass ha riprodotto un’efficace rassegna di aneddoti come l’interpretazione dei complessi meccanismi dell’. "L’etimologia ci consegna un concetto dicome norme che regolano la casa": da quella dimensione domestica, le distorsioni odierne orientate alla cultura della rendita non possono più esistere. Dal paradosso dell’eredità dei 12 cammelli per tre cammellieri, esemplificativo di una giustizia che non sempre garantisce situazioni di pace, ma rende necessaria l’aggiunta di un dono alla storia della scrittrice svedese Selma Lagerlof sul prodigio della notte di Natale in cui un giardino rigoglioso prende il posto della sterpaglia invernale ogni anno fino ad essere interrotto dall’incredulità, a significare una storia di fiducia come pre-condizione di ogni relazione economica.